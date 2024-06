Caz de sclavie la Botosani: Minori exploatati prin munca, pusi sa stea ore in sir in genunchi si batuti

Cel putin cinci minori au fost exploatati prin munca, pusi sa stea ore in sir in genunchi si batuti, la o fundatie din Botosani, in perioada 2022 - 2024. Victimele erau obligate de cateva ori pe saptamna sa ia parte la actiuni religioase, sa descarce TIR-uri cu marfa, dar si sa faca diferite treburi prin gospodariile membrilor fundatiei. Doua persoane au fost retinute, alte trei fiind plasate sub control judiciar.DIICOT si IGPR anunta, luni, ca au documentat activitatea infractionala a cinci ... citește toată știrea