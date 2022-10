Ce a facut si ce nu? Federovici: "Nu au fost doi ani usori... nu au fost doi ani perfecti. Am urnit proiecte, am demarat altele noi"

In urma cu doi ani, Doina Federovici devenea prima femeie care depunea juramantul de credinta la investirea in functia de presedinte al Consiliului Judetean Botosani. In calitate de presedinte al PSD, Federovici prelua sefia CJ Botosani de la colegul sau Costica Macaleti dupa un mandat intrat in istorie ca fiind primul in care botosanenii au iesit in strada, de mai multe ori, pentru a cere drumuri normale in judet. "La doi ani de la depunerea juramantului am urnit proiecte intepenite si am ... citeste toata stirea