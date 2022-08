Ce continea de fapt primul document scris in limba romana. Limba oficiala pe care o foloseau romanii

Acum mai bine de jumatate de mileniu a fost scris primul text cunoscut in limba romana. La cateva decenii dupa acesta, a aparut, culmea, in lumea germana, si primul document in romana, cu caractere latine. La sfarsitul lunii iunie, in anul 1521, sultanul Soliman Magnificul, unul dintre cei mai importanti lideri otomani, se pregatea de un asalt puternic asupra Europei, in dorinta de a cuceri Ungaria intr-o prima faza si apoi de a forta portile Europei Centrale.In aceeasi perioada, un boier ... citeste toata stirea