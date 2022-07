Ce era afionul, naravul pacatos al boierilor si domnitorilor romani. Cum isi adormeau tarancile copiii cu opiacee

Afionul, un opiaceu puternic, facea ravagii acum trei secole in randul protipendadei romanesti. O parte a boierilor dadusera de acest narav si cu mare efort au fost dezbarati. Chiar si oamenii de rand foloseau substante halucinogene, intrate chiar si in traditia populara. In anul 1752, domnitorul Tarii Romanesti, Grigore al II-lea Ghica, murea in urma unei supradoze de narcotice. Tot in secolul al XVIII lea, in Moldova, domnitorul Constantin Racovita Cehan era dependent de narcotice, pe care le ... citeste toata stirea