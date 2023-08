Presa locala a publicat, sambata, mesaje trimise de tanara insarcinata in 13 saptamani, care a murit dupa o noapte de spitalizare la un spital din Botosani, si medicul curant si cel de garda, in care se roaga de acestia sa o chiureteze.Potrivit purtatorului de cuvant al maternitatii, Ioan Asaftei, conducerea unitatii sanitare a nominalizat o comisie interna care sa analizeze modul in care s-au aplicat protocoalele in cazul unei tinere de 25 de ani care a murit in spital, vineri dimineata, la ... citeste toata stirea