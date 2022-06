Ce nu stiai despre orezul italienesc

Peste 40% din suprafata cultivata de orez din Europa se afla in Italia, aceasta fiind cel mai mare producator de orez din spatiul European. Restul este cultivat in tari precum Germania, Olanda, Spania, Franta, Bulgaria, Ungaria, Romania etc. Mereu asociata cu pastele, Italia se mandreste cu o lunga si surprinzatoare istorie in cultivarea orezului. Cea mai veche informatie documentara legata de aceasta, dateaza din 1475, cand Ducele de Milano a inceput promovarea acestei cereale in Lombardia si ... citeste toata stirea