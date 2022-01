Ce s-a ales de SPA-ul de lux ridicat la Botosani pentru nomenclatura PCR. Constructia a fost intrerupta in 1990

Un centru spa de lux, gandit de comunisti la Botosani, s-a transformat dupa 1990 intr-o ruina decrepita in centrul orasului, dar si intr-un veritabil adapost pentru oamenii strazii. De 30 de ani autoritatile locale au venit cu tot felul de solutii fantastice pentru reconstructie, neconcretizate. In zona de promenada, cea mai frumoasa si mai tranzitata a municipiului Botosani, peisajul urbanistic este efectiv strictat de o constructie de beton armat, lasata in paragina, dupa un gard vechi, plin ... citeste toata stirea