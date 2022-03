Cei mai nedreptatiti lideri ai istoriei. Cum erau cu adevarat trei dintre cele mai hulite personaje ale lumii

In istoria omenirii sunt multi tirani celebri, care au ramas in aminitirea posteritatii drept o adevarata intruchipare a raului. Cercetarile amanuntite arata ca o parte acestora au fost de fapt victime ale propagandei si ca in mare parte au fost defapt personaje pozitive. De-a lungul istoriei omenirii au existat numerosi tirani. Oameni corupti de putere, alienati mintal, dornici de sange si moarte.Unii dintre acestia au ramas faimosi de-a lungul secolelor si mileniilor, devenind subiect de ... citeste toata stirea