Cersetori salvati din ghearele frigului, la Botosani

Cel putin zece persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazi in urma unei actiuni derulate de pompierii si de politistii locali din municipiile Botosani si Dorohoi, pe fondul temperaturilor foarte scazute din ultimele zile, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, marti noaptea au fost identificati sase oameni fara adapost, iar in noaptea anterioara au fost gasite cinci astfel de persoane.'Actiunile s-au desfasurat in ... citește toată știrea