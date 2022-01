Cine au fost cu adevarat pandurii. Baietii rai ai Balcanilor, dispretuiti si respectati, de armatele europene

Pandurii, cunoscuti in istoria romanilor mai ales datorita lui Tudor Vladimirescu, erau printre cele mai folosite si apreciate trupe neregulate, cu descedenta balcanica, din Europa secolului XVIII si inceputul secolului XIX al lea. Pandurii au ajuns cunoscuti in istoria romanilor mai ales datorita lui Tudor Vladimirescu, capitanul de panduri care a declansat Revolutia de la 1821.Pana sa devina un adevarat simbol militar al Olteniei, pandurii au avut o istorie mai indelungata in zona balcanica ... citeste toata stirea