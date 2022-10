Ciubotaru "blindeaza" acoperisurile fabricilor Electroalfa cu panouri fotovoltaice si extinde parcul solar de la Rediu

Grupul de firme Electroafla Botosani, condus de omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru, isi continua investitiile in sursele de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice si vrea sa atinga tinta de productie de aproape 8,2 MW. Electroalfa are in diferite etape de autorizare trei noi investitii in panouri fotovoltaice pentru a dubla actuala capacitate de productie detinuta de compania botosaneana. In primul rand, Electroalfa International vrea sa isi extinda parcul fotovoltaic aflat ... citeste toata stirea