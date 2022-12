CJ Botosani a depus proiecte pentru 130 km piste de biciclete pentru o ruta comuna cu judetele Iasi si Suceava

Comunicat de presa: Doua proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii de trasee cicloturistice in judetul Botosani au fost depuse la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Valoarea celor doua proiecte, care reunesc patru judete din Moldova, se ridica la aproximativ la 36,5 milioane de euro, in timp ce valoarea investitiilor ce vizeaza judetul Botosani este de 11 milioane de euro. Cel mai important proiect, in care Consiliul Judetean Botosani este lider, ... citeste toata stirea