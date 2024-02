CJ Botosani aloca peste 1 milion de euro pentru modernizarea fostei cladiri UPU

* in ultimii trei ani, Consiliul Judetean a investit in Spitalul Judetean Botosani si are in implementare proiecte, finantate din fonduri europene, PNRR, guvernamentale sau bugetul propriu, care totalizeaza aproximativ 45 milioane de euroConsiliul Judetean Botosani a aprobat un nou proiect pentru dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati". Este vorba de documentatia tehnico-economica pentru reabilitarea si modernizarea "Corpului F", cel in care a ... citește toată știrea