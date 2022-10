CJ Botosani va moderniza Sectia VI Cronici si Blocul alimentar al Spitalului Judetean cu aproape 8 milioane lei din PNRR

Consiliul Judetean Botosani a depus astazi, in primele 15 minute de la deschiderea apelului din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 - Valul renovarii, doua noi proiecte, in valoare de aproximativ opt milioane lei. Un prim proiect vizeaza renovare integrata prin consolidare seismica si renovare energetica moderata a cladirii Sectiei VI Cronici a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani si are o valoare de aproximativ 3,5 milioane lei fara TVA. Prin cel de ... citeste toata stirea