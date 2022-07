CJ isi exercita dreptul de preemtiune pentru Uzina Electrica. Federovici: "Am cautat sa imbogatim patrimoniul cu cladiri istorice"

Consiliul Judetean Botosani isi exercita dreptul de preemtiune in vederea achizitionarii Uzinei Electrice, una dintre cladirile simbol ale municipiului Botosani. Decizia conducerii executive a fost consfintita astazi de votul in unanimitate al consilierilor judeteni. "Ne pasa de patrimoniul judetului. Inca de la preluarea mandatului, alaturi de echipa pe care o conduc, am cautat sa imbogatim patrimoniul judetului cu cladiri istorice, care sunt repere pentru Botosani. Dupa achizitionarea Casei ... citeste toata stirea