Clubul de handbal a intrat in FALIMENT: clinici, hoteluri, Federatia de Handbal si chiar Politia Locala LOVITE financiar

Povestea echipei de handbal care pentru un sezon a evoluat in cel mai inalt esalon romanesc al acestui sport s-a terminat brusc. Dupa evenimentele incredibile de la sfarsitul anului trecut, cand echipa nu a mai fost primita la un meci in Sala Polivalenta din cauza datoriilor, in primavara acestui an clubul si-a cerut singur falimentul.Eu te-am facut, eu te...Pe data de 25 martie, Asociatia Club Sportiv Magnum, reprezentata de presedintele Catalin Stoleru, a depus o solicitare in acest sens ... citeste toata stirea