Comisarii cu mita, OUT de la Protectia Consumatorilor, au picat pe o interceptare din alta directie

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Botosani functioneaza si in prezent doar cu jumatate din personal dupa arestarea a doi comisari care au si parasit institutia.Cariera sfarsita cu mita?Inainte de flagrantul de la Darabani, in care Niculai Rata si Lacramioara Constantinar fi fost surprinsi luand mita, in cadrul CJPC Botosani mai lucrau Mirela Grebenita, Carmen Aturcanitei si Georgica Popovici.Carmen Aturcanitei a preluat atributiile de comisar-sef adjunct pana ... citeste toata stirea