Compania de Investitii a ajuns la Botosani ca sa preia noul spital al orasului de la o companie in faliment - GALERIE FOTO

Dupa ani de asteptare in care s-au ivit tot felul de probleme la constructia Spitalului de Ingrijiri Paliative al orasului, in sfarsit s-a ajuns la etapa premergatoare inaugurarii.Reprezentantii finantatorului au ajuns marti la Botosani pentru a verifica in ce au investit aproape 16 milioane de lei.Spitalul nou ajunge in sfarsit, la PrimariePractic, marti, 23 august 2022 a fost deschisa procedura de receptie a imobilului cu dotarile interioare, asa cum au fost prevazute in proiectul initial. ... citeste toata stirea