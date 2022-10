Compania din Botosani care lucreaza la podurile din inima Romaniei. Calitatea rosturilor de dilatatie si garantia oferita, atuurile Hidroplasto

Portofoliul Hidroplasto se largeste cu noi provocari. O echipa a companiei este mobilizata, in aceste zile, pentru a monta, in calitate de subantreprenor, rosturi de dilatatie pe doua constructii importante din zona centrala a tarii. Interventiile se desfasoara pe podul de pe Soseaua Sibiului, peste paraul Ighisului, si in municipiul Medias, pe podul de deasupra caii ferate din intersectia strazilor H. Oberth si Avram Iancu. Echipa Hidroplasto implementeaza solutiile tehnice optime in vederea ... citeste toata stirea