Comuna in care Mihai Eminescu paduri cutreiera a primit 1,8 milioane le pentru statii de transport cu wi-fi, banci si stalpi smart

Inainte de Zilele Eminescu, comuna Mihai Eminescu a primit o finantare de 1,8 milioane lei prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Primarul Verginel Gireada a anuntat ca proiectul prevede montarea in comuna a mai multor componente smart, de la banci, statii de transport in comun si stalpi, la statii de incarcare autovehicule electrice, dar si aplicatii pentru cetateni. "Am semnat contractul de finantare prin care Primaria comunei Mihai Eminescu a obtinut fonduri europene prin Planul ... citeste toata stirea