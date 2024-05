Comunele hi-tech din nordul Moldovei. Cum se dezvolta unele localitati facand economie datorita sistemelor IT

In judetul Botosani, cateva comune incep sa se bazeze pe tehnologii industriale moderne pentru a dezvolta comunitatile, dar si pentru a face economie la buget. Printre altele, au iluminat stradal cu telegestiune, statii de apa si canalizare controlate prin senzori sau pompe de caldura.Judetul Botosani are reputatia trista a unuia dintre cele mai sarace judete din Romania. Cu toate acestea, unele comunitati urbane si rurale incep sa se dezvolte in ritm accelerat. Sunt inclusiv comune unde ... citește toată știrea