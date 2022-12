Comunicat de presa: S.O.S. transmis de U.S.R. Flamanzi pentru sanatatea concetatenilor

Orasul Rascoalei se confrunta cu o problema majora in ceea ce priveste serviciile de medicina de familie. Decesul si iesirea la pensie a unora dintre medicii din oras, dar si modul in care a fost organizat sistemul medical in ultimii ani, vor duce ca sanatatea celor peste 10000 de locuitori sa ramana in grija unui singur medic de familie, crescand presiunea pe Urgentele din Municipiul Botosani. Mai mult, cand, in sfarsit s-a aprobat infiintarea unui centru medical de permanenta fix, se pare ca ... citeste toata stirea