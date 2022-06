Conducta de la Lebada a cedat din nou cand Nova Apaserv a crescut debitul cu 30% pentru Flamanzi

In lipsa investitiilor, mii de botosaneni stau fara apa, iar compania Nova Apaserv si Consiliul Judetean dau din umeri a neputinta. Magistrala de apa din zona Lebada a cedat presiunii, marti, dupa ce Nova Apaserv a decis cresterea cu 30% a debitului pompat spre zona Flamanzi pentru a asigura furnizarea de apa in cel mai sudic oras al judetului. Cresterea debitului a dus la cedarea conductei in zona Lebada, la cativa zeci de metri distanta de locul in care la sfarsitul saptamanii trecute a fost ... citeste toata stirea