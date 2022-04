Consiliera de la municipiu santajata si lasata fara loc de munca pentru ca vorbeste prea mult in sedinte si a refuzat sa demisioneze - VIDEO

Presiuni pentru a ceda un loc in plenul municipal unui alt coleg de partid. I s-a intamplat unei tinere consiliere locale de la Botosani, care si-a pierdut locul de munca din cauza activitatii din Legislativul local."Profesional nu au avut ce sa-mi reproseze"Dezvaluirea a fost facuta in direct la Botosaneanul TVde Raluca Curelariu, consilier local USR ales in 2020 la alegerile locale.Printre altele, ea a atins si acest subiect, despre cat de expus este un ales local la presiuni, ... citeste toata stirea