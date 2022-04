LANSARE CARTE Sambata, 16.04.2022, la ora 10:30, in sala "Mihai Eminescu" a Hotelului Rapsodia va avea loc lansarea cartii "In ochiul ciclonului. Am fost secretarul personal al lui Nicolae Ceausescu". Pentru prima data, in aceasta carte, Constantin Bostina, in dialog cu Sorin Rosca Stanescu si Alice Barbu, ... citeste toata stirea