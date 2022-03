Copiii din grija statului care au cucerit scena dansurilor populare. Povestea emotionanta a ansamblului din Dorohoi

Un grup de 11 copii si adolescenti din Dorohoi, Botosani, lasati de mici in grija statului, au reusit sa devina un fenomen in lumea artelor traditionale. Din pasiune pentru dans, au cladit un ansamblu si au reusit, in numai trei ani, sa obtina numeroase premii la festivaluri in toata tara. Dupa desfintarea caselor de copii, in judetul Botosani, sute de copii abandonati in grija statului au ajuns in complexe de apartamente administrate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia ... citeste toata stirea