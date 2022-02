Copil de doi ani, adus cu elicopterul SMURD la Iasi. A cazut de la etajul trei al casei. Se zbatre intre viata si moarte

Un copil de doi ani a fost adus cu elicopterul de la Botosani, unde era internat dupa ce a cazut de la etajul trei. Copilul se afla doar cu bona in momentul in care a cazut peste pervazul ferestrei. Cu putin timp inainte de producerea tragediei, bebelusul se juca in camera sa, iar femeia care ii era bona s-a dus sa faca curatenie in camera alaturata. Ea a spalat si pe jos si a lasat geamul deschis. Nu se stie cum a ajuns baietelul pe pervaz si nici cum a cazut, mai ales ca fereastra avea o ... citeste toata stirea