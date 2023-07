Vacanta peste hotare s-a incheiat tragic pentru o familie din Botosani!Baietelul lor de cinci ani amurit inecat in piscina resortului unde familia isi petrecea concediul. Intr-un moment de neatentie, in care familia se afla cu cei doi copii la piscina resortului din Antalya,copiluls-a dezechilibrat si a cazut in apa. A fost scos la scurt timp din piscina si s-au inceput manevrele de ... citeste toata stirea