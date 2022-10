Cornila aduce 12,3 milioane lei din PNRR in judet pentru restaurarea Palatului Administrativ

Cladirea in care functioneaza Institutia Prefectului si Consiliul Judetean va fi restaurata din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Prefectul Sorin Cornila a semnat astazi contractul de finantare a proiectului de modernizare a Palatului Adminisrativ al judetului Botosani. "Ca urmare a proiectului depus de Institutia Prefectului - Judetul Botosani in cadrul primului apel deschis in luna aprilie pe Componenta 5 - Valul renovarii din Planul National de Redresare si ... citeste toata stirea