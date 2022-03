Cosmin Andrei despre proiectele de 12 milioane euro prin PNRR: oportunitati de finantare pentru dezvoltarea municipiului Botosani

Primarul Cosmin Andrei a declarat ca municipiul Botosani va atrage 12 milioane de euro finantari prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar proiectele spre care vor merge finantarile vor schimba urbea. "Cautam si identificam oportunitati de finantare pentru dezvoltarea municipiului Botosani. Vom depune mai multe proiecte pe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), cu o valoare totala de peste 12 milioane de euro, dupa ce am primit si votul de incredere in acest sens, in ... citeste toata stirea