Costel Soptica: "Esurcanu inca nu au depus adeziune la PNL". Anunta colaborare stransa si cu PMP, Dreapta Liberala si chiar USR, dar si usile deschise pentru cei care vor sa plece din PNL

Deputatul Costel Soptica, presedintele PNL Botosani, a declarat ca usile partidului sunt deschise pentru a primi pe oricine poate pune umarul la intarirea PNL-ului si a dreptei politice pe plan local. In ceea ce priveste revenirea in partid a Roxanei Esurcanu si a fostului presedinte PNL Florin Esurcanu, Soptica a spus ca niciunul inca nu a depus adeziune in familia liberala, dar crede ca este o chestiune de zile mai ales ca acestia au demisionat din ALDE. "Pana acum, nici Roxana si nici Florin ... citeste toata stirea