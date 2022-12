Cresa noua pentru municipiul Botosani. Incepe marea schimbare a zonei fostului Obor

In aproximativ 12 luni, parintii botosaneni isi vor putea inscrie copiii la o noua cresa. Astazi, primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei a predat amplasamentul proiectantului si constructorului iar, potrivit estimarilor, proiectarea si executia lucrarilor se vor desfasura pe parcursul a aproximativ un an. Noua cresa va fi construita in zona fostului Obor. Unitatea va avea 4 grupe pentru aproximativ 40 de copii cu varstele intre 1 si 3 ani. Constructia va avea regimul de inaltime parter, ... citeste toata stirea