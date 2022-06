Criza de ciobani in nordul Moldovei. Fermierii aduc oieri din Bangladesh

In nordul extrem al Moldovei, fermierii se plang de o criza de ciobani, fara precedent. Multi ajung sa sacrifice din animale fiindca nu are cine sa le mulga sau sa le ingrijeasca. Desi li se ofera salarii de cateva mii de lei, tinerii din sate fug de ciobanie ca dracul de tamaie. Botosaniul este unul dintre judetele din Romania unde oieritul este o traditie ancestrala. In aceasta regiune sunt fermieri care au sute de capete, in special din rasa karakul de Botosani, unica in Uniunea Europeana. ... citeste toata stirea