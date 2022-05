Cruce-gigant in Ipotesti, satul copilariei lui Mihai Eminescu. A costat 400.000 de lei. "Aici sunt inceputurile noastre"

Pe un deal de langa Ipotesti, in satul in care a copilarit poetul Mihai Eminescu, la Botosani, autoritatile locale au ridicat o cruce inalta de 20 de metri si care a costat 400.000 de lei. Aceasta amenajare va fi iluminata toata noaptea si marcheaza locul unde s-a aflat prima asezare din comuna. Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, este faimoasa pentru satul Ipotesti, locul unde a copilarit poetul Mihai Eminescu, dar si spatiul in care isi desfasoara activitatea cea mai importanta ... citeste toata stirea