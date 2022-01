CRY MACHO si THOSE WHO WISH ME DEAD, in exclusivitate in reteaua Happy Cinema

Din 21 ianuarie, productiile Cry Macho si Those Who Wish Me Dead ruleaza in premiera si in exclusivitate in reteaua Happy Cinema. Regizat de Clint Eastwood si avand la baza romanul omonim, Cry Macho este un western antrenant ce il are in rolul principal pe acelasi Eastwood, ca fost star de rodeo si crescator de cai, ce accepta o misiune periculoasa. El va trebui sa il aduca acasa pe fiul unui fost angajator de-al sau care se afla peste granita, impreuna cu mama lui alcoolica. Pe drumul de ... citeste toata stirea