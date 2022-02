Cu 100 milioane euro pentru investitii, Federovici dezvaluie marea ei frica: nicidecum ... "trecatori prin timp care nu au facut nimic".

Judetul Botosani are cel mai mare buget din istorie pentru investitii, 52,55% din total, adica aproape 100 milioane de euro, cu 10 milioane de euro mai multe decat in 2021. Doina Federovici, presedintele Consiliului Judetean Botosani, sustine ca anul trecut a fost cea mai buna executie bugetara la capitolul dezvoltare, "fondurile investite in judetul Botosani in 2021 fiind duble fata de suma ultimilor cinci ani si mai mare decat cea din judete dezvoltate, precum Suceava, Neamt sau chiar Bihor, ... citeste toata stirea