Cu 123 de primari si doi presedinti de CJ in spate, Trufin: "Moldova nu sta cu mana intinsa, vrea un tratament corect din punct de vedere investitional"

Un senator botosanean a cerut in numele a 123 de primari, doi presedinti de Consilii Judetene si sute de mii de romani CORECTITUDINE la Bucuresti cand se impart fondurile pentru investitii. Desi face parte dintr-un partid politic, desi primarii in numele carora a vorbit sunt afiliati politic, sentorul botosanean a facut apelul pentru liderii politici nationale in numele romanilor din judetele Suceava, Iasi si Botosani. Desi exista o Lege prin care judetele Botosani, Iasi si Suceava trebuie sa ... citeste toata stirea