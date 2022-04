Cum a ajuns o femeie de 69 de ani talharita si legata fedeles de mobila, dupa o prietenie pe internet

Un barbat de 63 de ani, din Galati, a ajuns pe mana politistilor dupa ce a talharit o botosaneanca. Incidentul a avut chiar in casa femeii, iar victima a fost legata fedeles de mobila din locuinta. Un barbat de 63 de ani din Galati, a fost prins in judetul Ilfov si retinut pentru 24 de ore, fiind banuit de comiterea unei talharii in judetul Botosani.Mai precis, in luna martie, galateanul a cunoscut, pe retelele sociale, o femeie de 69 de ani, din comuna Broscauti, judetul Botosani. Cei doi au ... citeste toata stirea