Cum arata locul sfant al tracilor, in forma organului sexual feminin. Templul unde vin cupluri care vor copii

In Bulgaria, in Muntii Rodopi, se afla o pestera care seamana perfect cu un vagin. Specialistii spun ca era un sanctuar de rugaciune al tracilor si ca forma organului sexual feminin a fost intentionat reliefata, fiind "fecundata" anual de un fascicol de lumina care seamana cu un penis. In sudul Bulgariei, la cinci kilometri de satul Nenkovo, regiunea Kardzahli, se afla una dintre cele mai bizare si, totodata, inedite pesteri din lume. Este in acelasi timp, unul dintre cele mai interesante si ... citeste toata stirea