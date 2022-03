Cum reusesc autoritatile dintr-o comuna din Moldova sa reduca abandonul scolar si sa educe copiii de la sat

Intr-o comuna din judetul Botosani, autoritatile locale au gasit o solutie eficienta de a rezolva problema abandonului scolar. Cu ajutorul a doua centre de tip scoala dupa scoala, elevii ramasi in grija bunicilor sau din familii numeroase sunt ajutati sa-si faca temele si recupereaza materia pierduta. In satele din judetul Botosani, mai ales pe fondul saraciei, abandonul scolar este o realitate crunta. Fie ca provin din familii numeroase si nevoiase, fie ca au fost lasati in grija bunicilor de ... citeste toata stirea