Curtea de Apel Suceava mentine controlul judiciar instituit fata de primarul Botosaniului, Cosmin Andrei

Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, ramane sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie, potrivit unei decizii luate, miercuri, de Curtea de Apel Suceava.Controlul judiciar fata de Cosmin Andrei a fost ridicat, vineri, de Tribunalul Botosani, insa masura a fost contestata de procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), iar in cursul zilei de miercuri Curtea de Apel Suceava a admis contestatia DNA si a mentinut ... citește toată știrea