Dan Slincu: "Personalul angajat in perioada starii de alerta din sistemul sanitar, structurile MAI si sistemul de asistenta sociala poate ramane in continuare pe perioada nedeterminata"

Deputatul social-democrat, Dan Slincu a anuntat ca astazi Plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta va ramane sa lucreze in domeniul in care a activat pe perioada nedeterminata. "Alaturi de colegii mei din Comisia de munca si protectie sociala am completat propunerea legislativa privind reglementarea statutului personalului care, in perioada starii de alerta, a fost incadrat pe perioada ... citeste toata stirea