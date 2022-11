Dan Slincu: "Podul peste raul Siret de pe DN 29A Dorohoi-Suceava va fi finantat din fonduri europene"

O veste importanta pentru botosaneni este ca in Planul Investitional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a cuprins mai multe investitii pentru refacerea si modernizarea drumurilor din Botosani, precum si construirea unui nou pod peste Siret de pe DN29A Dorohoi-Suceava care leaga comunele Varfu Campului si Zvoristea. ".In aceasta saptamana, impreuna cu colegii mei parlamentari social-democrati am avut o intalnire cu domnul ... citeste toata stirea