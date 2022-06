Dan Slincu: "PSD vine cu masuri concrete in Parlament si in Guvern pentru a sustine populatia sa faca fata situatiei actuale"

"PSD isi respecta angajamentele si implementeaza fiecare masura inclusa in pachetul "Sprijin pentru Romania" de care vor beneficia 3 milioane de romani aflati in risc de saracie. De saptamana trecuta a inceput distribuirea primelor carduri de vouchere in valoare de 250 de lei, ca masura de sprijin pentru persoanele cu venituri mici. Exista resurse pentru acordarea acestui sprijin pana in 2027. In acelasi timp, in Parlament am votat alaturi de colegii mei deputati forma finala a legii privind ... citeste toata stirea