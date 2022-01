Daniela Lozneanu, primul comunicat dupa revenirea la sefia ITM: Avertisment pentru angajatori si angajati in caz de temperaturi extreme scazute

Daniela Petronela LozneanuPentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber si respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.99/2000 referitoare la masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Inspectia Muncii transmite un avertisment pentru angajatori si angajati in caz de temperaturi extreme scazute. Masurile minimale pe care angajatorii sunt obligati sa le ia pentru activitatile in aer ... citeste toata stirea