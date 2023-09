Specializata in dreptul asigurarilor, avocata din Iasi care a preluat cazul Alexandrei Ivanov are deja doua sentinte cu daune care depasesc pragul de 1 milion de euro. Se gandeste ca si in acest proces nivelul daunelor ce vor fi solicitate sa fie ridicat.Avocata specializata pe asigurariGianina Porosnicu a explicat la Botosaneanul TV ca va lupta pentru familia Alexandrei Ivanov si, daca moartea fetei putea fi evitata, persoanele care se fac vinovate prin neglijenta, vor trebui sa suporte ... citeste toata stirea