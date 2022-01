De ce au fost inventati pantalonii si cum arata cea mai veche pereche de nadragi. Erau incomozi la mers

Cea mai veche pereche de pantaloni din lume a fost descoperita in Extremul Orient si au o vechime de peste 3.000 de ani. Totodata, aceasta descoperire arata pentru ce au fost inventati, de fapt, pantalonii. In anul 2014, in valea bazinului Tarim, Regiunea Autonoma Uigura Xinjiang, China de Vest, o echipa de cercetatori a studiat cimitirul Yanghay, cunoscut de localnici inca din anul 1917. Este vorba despre un cimitir cu morminte vechi de aproximativ 3.000 de ani, corespunzand Epocii Bronzului, ... citeste toata stirea