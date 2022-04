Descoperire arheologica cutremuratoare, de acum 7.000 ani. Sute de oameni omorati si mancati intr-un ritual socant

O descoperire arheologica din Germania a scos la iveala ritualuri socante de acum aproximativ 7000 de ani. O mare de oameni a fost masacrata intr-un oras neolitic, inclusiv sugari. Toti au fost victimele unui calau specializat. In anul 2009, o echipa de arheologi care lucra la un sit in zona localitatii Herxheim, din Germania de sud-vest, a facut o descoperire absolut socanta. Este vorba despre o groapa comuna in care erau ingramadite ramasitele a sute de oameni. Toti au fost ucisi cu ... citeste toata stirea