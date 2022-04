Detalii socante in dubla crima din nordul Moldovei. Cine a aruncat toata vina pe copila de 13 ani, principala suspecta

Detalii oribile ies la iveala in cazul unei duble crime petrecute in satul Poiana, judetul Botosani. Initial anchetatorii au crezut ca o copila de 13 ani a ucis cu bestialitate doua femei. Dupa cercetari amanuntite s-a ajuns insa la o alta concluzie. Saptamana trecuta, in satul Poiana, comuna Cristinesti, judetul Botosani s-a petrecut o crima infioratoare.Doua femei, mama si fiica, de 82 si respectiv 54 de ani, au fost gasite cu gatul taiat in propria casa. Femeia mai tanara era imobilizata la ... citeste toata stirea