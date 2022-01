Detaliile unei curse arctice infernale. Cum a reusit un pompier roman sa castige unul dintre cele mai grele ultramaratoane din lume

Iulian Rotariu, un subofiter de pompieri din Botosani, pasionat de ultramaraton, a reusit o performanta greu de egalat. Acesta a castigat Nomad Lapland, o cursa extrema de 270 de kilometri in conditii greu de imaginat si fara odihna. Este al cincilea ultramaraton extrem castigat de pompierul botosanean in ultimii trei ani. Subofiterul de pompieri Iulian Rotariu, din Botosani, a reusit, la 46 de ani, aproape imposibilul. Dupa ce a alergat 48 de ore, aproape fara oprire, in conditii pe care ... citeste toata stirea